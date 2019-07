Irã anuncia 1ª violação intencional de acordo nuclear desde assinatura em 2015

01/07/2019 | 10:08



O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, anunciou nesta segunda-feira que o país ultrapassou os limites do acordo nuclear internacional para o enriquecimento de urânio, em um passo que marca a primeira violação intencional do pacto e que pode levar ao desmantelamento do tratado nos próximos meses.

O consentimento iraniano a um estoque de, no máximo, 300 quilos era uma das apertadas restrições ao seu trabalho nuclear em troca da suspensão da maioria das sanções internacionais. Teerã diz que está desconsiderando alguns dos limites impostos pelo acordo porque os Estados Unidos se retiraram do pacto e reimpuseram sanções sobre o país persa.

Com a violação intencional do acordo, cresce a pressão sobre os signatários restantes do acordo - França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China - para encontrar uma forma de salvar o pacto.