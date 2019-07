Débora Nascimento e João Vicente de Castro estão juntos

01/07/2019 | 10:11



Lembra que Débora Nascimento e João Vicente de Castro estariam se conhecendo melhor? Pois, de acordo com o jornal Extra, o relacionamento realmente vingou. No fim de maio os dois teriam ficado em clima de romance no aniversário da diretora Maria de Médicis, após Débora ter enfrentado a maior polêmica com José Loreto depois de uma traição vir a público e envolver até mesmo o nome de Marina Ruy Barbosa.

Pois parece que a atriz superou o trauma e, desde os primeiros rumores de que estivesse com João Vicente, os atores estão saindo juntos e muito bem protegidos das lentes dos paparazzi, isso ainda segundo informações do jornal. No entanto, o ex-namorado de Cleo Pires e Sabrina Sato vem dizendo aos amigos mais próximos que não pretende assumir a relação tão cedo, pois não quer se meter na história ainda mal resolvida entre Débora e o ex-marido.

E se você está se perguntando como os dois se aproximaram, aí vai a resposta: lembra que ela ficou mais íntima de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que é uma das melhores amigas de João Vicente? Pois aí está a explicação.

Procuradas, as assessorias dos atores não foram encontradas para comentar o caso.