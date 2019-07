Aliança de compromisso que Ludmilla deu para a namorada custou 30 mil reais

01/07/2019 | 10:11



Desde que assumiu o namoro com a dançarina Brunna Gonçalves, Ludmilla tem se mostrado cada dia mais apaixonada. E sabe a aliança de compromisso que a cantora deu para a amada durante vídeo de comemoração de um milhão de seguidores nas redes sociais da loira? Pois de acordo com Leo Dias, a joia custou 30 mil reais.

Namorando oficialmente há sete meses, Lud resolveu presentear a namorada com uma aliança de compromisso. E, ainda de acordo com o colunista, a joia de ouro branco, feita pelo TH Joias (que também já fez peças para Neymar) e que tem um desenho de um coração no meio agradou bastante as duas, já que elas não tiram mais do dedo. Fofas, né?

Lembrando que Ludmilla revelou que namorava Brunna no dia 3 de junho, quando lançou seu novo DVD e escreveu a música Espelho para a loira. Mas Brunna dança com Ludmilla desde 2017.