Dollify: como criar seu bonequinho e compartilhar pelas redes sociais

Bianca Bellucci



01/07/2019 | 09:48

Dollify é um aplicativo para Android e iOS que virou febre na última semana pelas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook. É que o programa permite criar um bonequinho superfofo com as características do seu rosto. Se você ainda não criou a sua versão e quer entrar na brincadeira, o 33Giga ensina o passo a passo. Confira!

1. Após baixar o Dollify em seu celular, clique em “New” para criar um novo bonequinho.

2. Comece escolhendo o gênero. Depois, navegue entre as categorias para escolher características de rosto, roupas e acessórios. Tudo para montar um avatar que seja aparecido com você.

3. Ao finalizar, dê um toque no sinal de check, no canto direito da tela. Escolha um nome para a criação e, novamente, clique no check.

4. O bonequinho será salvo na tela inicial do aplicativo. Para compartilhar, selecione o avatar e clique no sinal de compartilhar. Escolha a rede social e seu Dollify será enviado.

