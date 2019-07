Godín é oficializado pela Inter de Milão e assina até 2022

01/07/2019 | 09:19



No dia de abertura da janela de transferências das principais ligas europeias, a Inter de Milão oficializou a contratação de Diego Godín. O clube explicou, nesta segunda-feira, que o jogador uruguaio, que estava no Atlético de Madrid, assinou um contrato válido por três temporadas. "Há um novo xerife na cidade", escreveu o time italiano em seu perfil no Twitter.

A transferência de Godín já era esperada, tanto que o zagueiro havia anunciado a sua despedida do Atlético de Madrid, deixando o clube após nove anos, com o encerramento do seu contrato.

"A Inter de Milão anuncia que um contrato foi assinado com Diego Godín que terá validade até 30 de junho de 2022", anunciou a Inter de Milão em seu site oficial. "Para explicar a vocês o que significa a alma uruguaia, preciso lhes mostrar. Em Milão, no campo, sou Diego e agora vão ver", disse.

No Atlético de Madrid desde 2010, após passagem pelo Villarreal, o uruguaio disputou 389 jogos pelo clube e ficou marcado em 2014 pelo gol de cabeça que deu ao time o título do Campeonato Espanhol após 18 anos, no empate por 1 a 1 com o Barcelona.

Godín também faturou duas vezes a Liga Europa, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanhola e em três oportunidades a Supercopa da Europa pelo Atlético, também tendo sido finalista da Liga dos Campeões em 2014 e 2016 - perdeu as duas decisões para o Real Madrid. Ele também possui larga experiência na seleção uruguaia, com 131 jogos disputados e a conquista do título da Copa América de 2011 - no último sábado, caiu nas quartas de final do torneio, no Brasil, para o Peru, nos pênaltis.

Na Inter, Godín será comandado pelo técnico Antonio Conte, recém-contratado pelo clube italiano. O uruguaio também poderá reeditar a dupla de zaga que formou no Atlético com o brasileiro Miranda. Além deles, outras opções do treinador para a posição são o eslovaco Milan Skriniar e o holandês Stefan De Vrij.