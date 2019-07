Netflix divulga lista de novos filmes e séries para férias de julho

01/07/2019 | 08:24



A Netflix divulgou neste domingo, 30, através das redes sociais, um novo catálogo de filmes e séries para as férias de julho. Algumas produções são muito esperadas, como "Stranger Things", que está na terceira temporada, e a última de "Orange is the New Black".

Outros produtos queridinhos da plataforma de streaming terão as sequências disponibilizadas neste mês. "La Casa de Papel", na terceira temporada, a décima de "RuPauls Drag Race" e "Queer Eye", que está na quarta edição. Além disso, serão disponibilizados todos os episódios de "Privacidade Hackeada".

A Netflix também está apostando em séries inéditas. Os espectadores poderão conhecer "Crônicas de Arthdal" e "Outra Vida".

E no catálogo de filmes: "Deslize", "O Contador de Auschwitz", "Como se Fosse a Primeira Vez" e "Réquiem para um Sonho".

Para quem gosta de anime nostálgico, a Netflix disponibiliza agora em julho "Os Cavaleiros do Zodíaco".

Os internautas vibraram com a divulgação, mas muita gente cobrou o retorno de algumas produções, como "Brooklyn Nine-Nine" e "Atypical".