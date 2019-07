Sto.André abre 3ª de 10 creches prometidas

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



01/07/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André, gerida por Paulo Serra (PSDB), inaugurou ontem a terceira creche de dez equipamentos prometidos nos mesmos moldes até o fim de 2020, incluídas no âmbito do programa Proinfância, do governo federal. Com presença de munícipes, se deu o lançamento da unidade denominada Guaratinguetá 2, no Jardim Alzira Franco, que sucedeu as entregas de obras do Cata Preta e Mirante 2, abertas também neste ano. O espaço terá capacidade para atendimento de 321 crianças, com idade entre zero e 3 anos.



Na área da nova creche está prevista ainda inauguração de outra unidade, com o nome de Guaratinguetá 1, ambas próximas à Emeief Manoel Campestrini. Para seguir a programação das sete restantes da lista, a proposta da administração é abrir as portas de mais três equipamentos até dezembro (Jardim Rina, Jardim Santo André 2 e Jorge Beretta, no Parque Erasmo) e quatro no ano que vem (Jardim Santo André 1, Mirante 1, Guaratinguetá 1 e Tamarutaca). “O cronograma está em dia, com cumprimento rigoroso dos prazos. Com a inauguração das sete, iremos conseguir zerar o deficit de vagas no município”, alegou Paulo Serra.



No cômputo do deficit, o número de crianças fora da creche na cidade em 2017 era de aproximadamente 5.000. “Reduzimos 1.500 vagas com o aumento de convênios e ampliação de unidades (existentes). Vamos zerar com as novas entregas”, completou o prefeito, referindo-se ao plano do governo. A região do Jardim Alzira Franco e Capuava, onde foi lançada a unidade de ontem, tem fila de 180. A demanda no local, contudo, deve ser elevada com a ida de cerca de 890 famílias, que deixaram o Gamboa, Jardim Cristiane e Morro do Kibon – o aumento efetivo tende a ser de 200 vagas. “Estamos planejando para que não haja deficit lá na frente, em dois, três anos.”



O investimento para construção de cada creche é de R$ 6 milhões, por meio do programa Proinfância, que estabelece ao Ministério da Educação a responsabilidade por 75% dos gastos das unidades, ficando a cargo do município os 25% restantes, como forma de compensação financeira. O custeio posterior dos equipamentos é atribuição da cidade, com verba da Educação.



O equipamento inaugurado ontem estava no pacote de obras paralisadas. A situação aconteceu em razão da falta de pagamento da contrapartida por parte do Paço. Sem o devido repasse da Prefeitura junto ao projeto, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) interrompeu o envio de recurso na gestão anterior. “Recuperamos o credenciamento no governo federal ao demonstrar modificação do nosso rating (classificação de risco), pois estávamos quase perdendo essa oportunidade em razão da incapacidade de pagamentos de valores”, emendou Paulo Serra.