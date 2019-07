Zé Teixeira quer ser prefeiturável e busca apoio de Gabriel Maranhão

Daniel Tossato

01/07/2019 | 07:55



Prefeito de Rio Grande da Serra entre 1993 e 1996, José Teixeira (PSL) se coloca como pré-candidato ao Paço no ano que vem. E mais do que isso: busca apoio do atual chefe do Executivo, Gabriel Maranhão (Cidadania). Ele é irmão dos também ex-prefeitos rio-grandenses Aarão Teixeira e Adler Kiko Teixeira (PSB). Kiko bancou a candidatura de Maranhão em 2012 e em 2016, mas hoje, como prefeito de Ribeirão Pires, rompeu relações. Esse estremecimento abriu janela de aproximação para Zé Teixeira, que não é ligado politicamente ao irmão.

O ex-gestor de Rio Grande rasgou elogios a Maranhão e disse saber que o atual prefeito tem à disposição leque amplo de possibilidades de sucessão. “Sei que o prefeito tem, hoje, oito nomes que podem ser escolhidos para ser seu sucessor. Eu estou correndo por fora, mas mantenho contato muito próximo com Maranhão.”

Há duas semanas, Maranhão comentou que adotaria sistema de pesquisa interna para saber qual dos oito nomes teria mais força na corrida eleitoral. Entre as oito possibilidades estão a vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), o secretário de Administração, Clauricio Bento (DEM), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Gilvan Mendonça (Podemos), e a ex-vice-prefeita e titular da Educação, Helenice Arruda (sem partido) – ele não citou as demais figuras.

Além das conversas com o prefeito, Zé Teixeira declarou que tem realizado reuniões mensais com integrantes do partido para recolher dos munícipes as atuais demandas. O ex-prefeito comentou que essa seria uma maneira de se aproximar do povo, o que, segundo ele, é o único problema enfrentado pela atual gestão. “Queremos nos reaproximar do cidadão de Rio Grande. Gabriel Maranhão tem feito muito pela cidade, mas na questão de fazer política junto do povo, acredito que ele não está no caminho certo. Ele tem patinado nesse quesito.”

Teixeira se filiou ao PSL há 13 anos, antes mesmo de a sigla se tornar uma das maiores forças políticas do momento devido à vitória de Jair Bolsonaro (PSL) ao cargo de presidente.