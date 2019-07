PT tenta definir candidatura ao Paço em agosto

Fábio Martins

01/07/2019 | 07:53



Mesmo diante de fissuras internas, o diretório do PT de Santo André tenta viabilizar cenário por definição de candidatura ao Paço para a eleição de 2020 até o fim de agosto. Essa é a previsão do próprio presidente da executiva local, José Paulo Nogueira, que considera quadro com três figuras para a disputa no atual momento: os vereadores Eduardo Leite e Bete Siraque, além do militante Erick Eloi. “São esses três nomes que vemos se movimentando no sentido de se encabeçar projeto. E já temos uma compreensão de a escolha se dar o mais rápido possível. Considero que será em breve, 30, 45 dias, no máximo, a depender do avanço das conversas.”

Em reuniões municipais do PT existe cobrança por posicionamento incisivo dos pretensos candidatos à Prefeitura na sucessão de Paulo Serra (PSDB). Eduardo Leite compareceu ao último encontro, realizado na quarta-feira, e reiterou intenção de ser o candidato ao Paço. “Expus desejo de concorrer pelo PT em 2020, fiz manifestação verbal, mas faço questão de ressaltar que o mais importante é a unidade partidária, com nome consensual, em torno do projeto”, pontuou Leite, que tem apoio do presidente estadual do PT e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Eloi recebeu adesão do ex-prefeito João Avamileno.

A direção descarta não ter postulante próprio no pleito, rechaçando na cidade as discussões por composição a exemplo do que acontece na Capital – em São Paulo, há debate por encampar projetos mais viáveis junto a outras legendas de esquerda.

A estratégia passa por sacramentar o nome da concorrência majoritária antes do PED (Processo de Eleições Diretas) municipal, marcado para 8 de setembro, quando José Paulo não vai se colocar à reeleição. “Não adianta falar em unidade e não fazer gestos”. A dificuldade tem sido encontrar consenso em torno de um quadro frente ao desgaste que se arrasta desde a última campanha eleitoral, em 2016, que culminou na derrota do então prefeito Carlos Grana (PT), e do páreo interno que resultou na eleição de José Paulo – a palavra de ordem é consolidar candidato sem a necessidade de prévias, evitando-se novas instabilidades.

O PT já venceu cinco eleições na cidade. Força de aglutinação é um dos pré-requisitos para a escolha. O principal deles, no entanto, envolve ter nome testado nas urnas. “Isso vai de fato pesar muito, é quesito de peso ter o nome reconhecido, já passou pelo teste das urnas, até porque queremos unificar não só dentro, como somar a outros partidos”, citou o presidente petista.

O panorama no petismo era mais amplo há três meses, tendo pelo menos outros quatro possibilidades cogitadas à empreitada, entre eles Grana, Avamileno, os ex-deputados Luiz Turco e Professor Luizinho. “O debate vai se afunilando (…) Não dá para dizer que estão totalmente fora do jogo, sempre estão à disposição, mas essas próprias pessoas ventiladas anteriormente não têm se movimentado”, avaliou José Paulo.