Concessão do Semasa tende a reduzir um terço dos precatórios

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



01/07/2019 | 07:51



A concessão de parte dos serviços do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) irá suspender, a partir da assinatura do convênio, 34% do estoque de precatórios de Santo André, hoje totalizando o montante de R$ 1,7 bilhão. O provável acordo em negociação, que deve ser concretizado pelo governo Paulo Serra (PSDB) em agosto junto à empresa paulista, caminha no sentido de retirar da fila a quantia de R$ 587 milhões, já convertida em dívida.

O ajuste prevê o acerto judicial, o que envolve abatimento dos débitos em contrapartida da terceirização das atividades de água e esgoto pelo prazo de 40 anos. A dívida total cobrada atinge R$ 3,4 bilhões. “Há uma diminuição significativa (do estoque), quase R$ 600 milhões de maneira imediata, além de cerca de R$ 1 bilhão que estava em última análise, perto de ser encaminhado ao Depre (Diretoria de Execução de precatórios, do Tribunal de Justiça de São Paulo), além de outro volume de pouco mais de R$ 1 bilhão restante, que deixa de ser exigível”, afirmou Paulo Serra.

A Paço despende, atualmente, 6% da receita corrente líquida ao mês, o equivalente a R$ 12 milhões, para precatórios. Esse índice, somado à queda da receita, tem resultado na falta da capacidade de investimento. A redução do pacote, portanto, tende a aliviar as contas do município. Isso porque, além do passivo a longo prazo – pela legislação, os precatórios necessitam ser quitados até 2024 –, a Prefeitura acumula débitos de restos a pagar com fornecedores, arrastados ainda de outras gestões. Em 2017, a dívida era de R$ 320 milhões. No período, foram quitados R$ 200 milhões, restando R$ 120 milhões.

Com a formalização do acordo, a administração tucana estuda meio jurídico para entrar em nova fase de tratativas com o TJ-SP. “Santo André é a cidade que mais paga precatórios proporcionalmente no Brasil”, frisou o prefeito. “Há ideia de negociar redução da alíquota (por um período), visando quitar (primeiro) as dívidas de curto prazo. Diante de diminuição, nós conseguiríamos aliviar as contas e ter mais fôlego para investimento na cidade”, acrescentou o tucano.

O estoque de precatórios cairia, portanto, para R$ 1,1 bilhão. O levantamento preliminar passa por diminuir o índice de pagamento por até dois anos, quitando percentual considerado “aceitável”, algo entre 1,5% e 2%. Passado esse prazo, segundo operação em estudo, volta a despender percentual mais elevado, o que poderia chegar a 4%. “Vamos tentar negociar com o TJ e explicar toda a situação de endividamento da cidade. Esperamos sensibilidade por parte do tribunal em vista de termos prazo para terminar de arrumar a casa, e começar 2021 com as finanças em dia”, emendou Paulo Serra.