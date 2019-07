Apresentamos a zeladora da Árvore das Lágrimas

Ademir Medici

“Sou a árvore das lágrimas e das saudades. Sob a minha sombra corações sem número separaram-se aflitos. Vi e admirei, vejo e admiro, hei de ver e admirar, a vertiginosa marcha triunfal do progresso paulistano. Viajante que me contemplas, descobre-te.”

Poema do historiador Eugênio Egas impresso em placa de bronze afixada no muro da Árvore das Lágrimas em 1920, placa hoje desaparecida.



Uma segunda placa, também de metal, resiste, identificando a árvore como da espécie figueira benjamim.



Altura do número 515 da Estrada das Lágrimas. Aqui foi a derradeira parada do passeio e bandeira cultural organizados em 15 de junho último pelo professor Jorge Pimentel Cintra, presidente do IHGSP (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo). É o endereço da Árvore das Lágrimas, patrimônio Ambiental de São Paulo.



Estudiosos informam que pela Estrada das Lágrimas – e defronte a esta árvore – passou dom Pedro na célebre viagem de 7 de setembro de 1922.



Chegar ao caule da árvore só é possível depois que se adentra à casa de Yara Rodrigues Caldas. Esta antiga motorista de ônibus e enfermeira foi criada à sombra da Árvore das Lágrimas, da qual é zeladora informal reconhecida por estudiosos como o botânico Ricardo Cardim, que a orienta e se interessa pela árvore histórica, que há décadas carece de uma atenção das autoridades.



Ricardo Cardim convidou e levou dona Yara até o Parque do Ibirapuera, onde ela plantou sementes da árvore original. Uma segunda espécie foi plantada pela prefeitura de São Paulo ao lado e cresce frondosa como ela, provavelmente se prejudicando uma a outra.

Segundo dona Yara, há promessa de que a subprefeitura do Ipiranga realize ações em defesa do espaço, recuperando a mureta – que pende em direção à calçada por causa das raízes das árvores, que avançam perigosamente.



Informa-se que o Museu Paulista (o Museu do Ipiranga) será reaberto para a celebração do bicentenário da Independência. Tomara que também a Árvore das Lágrimas resista até lá, preferencialmente cuidada como espera dona Yara.



Diário há 30 anos

Sábado, 1º de julho de 1989 – ano 32, edição 7106



Manchete – Pacote de medidas econômicas tenta impedir a crise cambial. Inflação deve chegar a 25%.

Santo André – Prefeitura vai urbanizar cinco favelas: Piracanjuba, Apucarana, Junqueira, Valentim Magalhães e Gamboa. No total, a cidade tem 77 favelas.

São Caetano – Prefeito Luiz Tortorello diz que vai trocar toda a sua equipe.

Indústria – O novo presidente da Autolatina, Noel Phillips, assume a holding, que é responsável por 60% das vendas de automóveis no País.

Imprensa – Diário muda as seções Ela & Ele e Encontro. Novo padrão gráfico e editorial, com mais fotografias, informações rápidas.

Informa o jornal: “A apresentação mais moderna e prática visa atender à exigência crescente de qualidade dos leitores”.



Os destaques ficavam por conta dos jornalistas Claudete Reinhart, Solange Dotto e Guido Fidelis, com suas crônicas diárias.



Em 1º de julho de...

1919 – Anúncio publicado no Correio Paulistano informava sobre a venda de um terreno de 26 mil m² a 300 metros da Estação de Santo André: plano, fechado por duas águas, para indústria ou chácara. Preço: 15 contos. Interessados deveriam procurar Margarida Zamboni, à Rua Coronel Oliveira Lima, 86.



Em São Paulo, a assinatura da paz foi comemorada no salão nobre da Faculdade de Direito, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Domício da Gama.

Internacional



Do noticiário do Estadão: Berlim, 30. Do jornal alemão O Freinet: sabemos que estamos presos pela assinatura do tratado. Este tem que ser executado até a sua revisão, que consideramos inevitável.



Do noticiário do Correio Paulistano: os governos aliados resolveram pela continuação do bloqueio da Alemanha

até a permuta das ratificações do tratado de paz.



1939 – Inaugurado o Cemitério de Vila Vitória, em Mauá, denominado Cemitério da Saudade.

1949 – Inaugurado o Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis, Santo André.

1959 – São Bernardo encerra o prazo para obtenção ou transferência de título de eleitor. Total de inscritos: 20 mil eleitores.



