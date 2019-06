Em treino fechado, Filipe Luís trabalha com bola, mas continua como dúvida

30/06/2019 | 19:50



A seleção brasileira realizou um treino fechado neste domingo, em Belo Horizonte, em preparação para enfrentar a Argentina, nesta terça-feira, no estádio do Mineirão, pela semifinal da Copa América. Pelas imagens divulgadas pela CBF, o lateral-esquerdo Filipe Luís voltou a trabalhar com bola junto com o grupo, porém o meia Fernandinho ainda continua afastado das atividades coletivas.

Com dores na coxa direita, Filipe Luís foi submetido a exames e não teve nenhuma lesão detectada. O jogador ainda sente um incômodo desde a partida contra o Paraguai, na última quinta-feira, e pelas imagens do treino, realizado na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, o jogador não participou da atividade tática. A comissão técnica vai continuar a observar a evolução dele, mas conta com Alex Sandro como possível substituto.

Fernandinho sente dores no joelho direito desde a partida contra a Venezuela, em Salvador, e neste domingo apareceu nas imagens da CBF apenas em corridas ao redor do gramado. O jogador também é dúvida para a semifinal, porém ficará no banco de reservas. O titular será Casemiro, de volta à equipe depois de cumprir suspensão contra o Paraguai por estar suspenso com dois cartões amarelos.

O Brasil vai fechar a preparação para o jogo contra a Argentina com um treino na tarde desta segunda-feira, às 16 horas, novamente na Cidade do Galo. A tendência é o técnico Tite escalar a equipe com: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Filipe Luís); Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Everton, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

A comissão técnica aguarda também a reintegração do atacante Richarlison. Em fase final de recuperação de caxumba ainda em Porto Alegre, ele deve se reapresentar ao grupo em Belo Horizonte até esta segunda-feira. Porém, como permaneceu em repouso nos últimos dias e não treinou, o jogador do Everton não deve ser relacionado para a semifinal.