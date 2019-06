Famosos marcam presença na missa em agradecimento pela recuperação do filho de Luciano Huck e Angélica

30/06/2019 | 18:11



Luciano Huck e Angélica abriram as portas de sua casa neste domingo, dia 30, para receber os amigos e familiares em uma missa para agradecer pela recuperação de Benício, filho do meio do casal. O garoto sofreu recentemente um acidente usando wakeboard e teve até que passar por uma cirurgia bem delicada.

Ingrid Guimarães foi uma das famosas que fez questão de dar uma passada pelo local para dar uma abraço apertado no casal e se juntar nas orações de agradecimento pela vida de Benício. A grande maioria dos famosos preferiu utilizar por roupas claras.

Rafael Zulu também esteve presente. O ator estava usando uma calça jeans e uma camisa branca com botões. Ele fez questão de parar e posar para os fotógrafos! Flávia Alessandra também aproveitou as tonalidades mais claras.

Preta Gil não só marcou presença, mas também levou a pequena Sol de Maria, sua neta. E não é que Sol já mostrou todo o seu estilo e foi à missa de recuperação de Benício usando o que realmente queria - uma fantasia verde. Que lindinha! Já Preta, estava usando e abusando das estampas.