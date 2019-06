"Eu vejo, eu ouço", diz Moro, ao compartilhar imagens de atos

30/06/2019 | 17:47



"Eu vejo, eu ouço. Lava Jato, projeto anticrime, previdência, reforma, mudança, futuro", afirmou no Twitter o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em reação aos atos em seu apoio em diversas cidades do País, neste domingo, 30.

Os protestos foram idealizados após reportagens do site The Intercept Brasil divulgarem supostas trocas de mensagens entre o ex-juiz e os procuradores da força-tarefa.

Tiwtter

Apoiadores e críticos do ministro Sergio Moro estão mobilizados no Twitter neste domingo, 30. Entre os dez assuntos mais comentados na rede social, estão as hashtags "Brasil nas ruas", em apoio às manifestações, e "ParadadoOrgulhoGado, com críticas aos atos.