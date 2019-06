Zagueiro do Peru ressalta volta por cima de goleiro Gallese: 'Teve sua revanche'

30/06/2019 | 17:32



Com a vaga às semifinais da Copa América, sacramentada após a vitória na disputa por pênaltis de sábado contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o zagueiro peruano Christofer Gonzales fez questão de ressaltar neste domingo a recuperação anímica de sua seleção no torneio, especialmente a de seu goleiro Pedro Gallese.

O camisa 1 da equipe foi o herói da classificação ao pegar um pênalti do atacante Luis Suárez, mas antes teve de superar a desconfiança geral depois de sua má atuação na semana anterior, na derrota de 5 a 0 para o Brasil em São Paulo.

"Pedro é um grande goleiro. Sabíamos que iria se levantar depois do que houve diante do Brasil. Há situações no futebol em que se erra, mas no dia seguinte temos que nos levantar e seguir caminhando. Ele o fez da melhor maneira e teve sua revanche contra o Uruguai", comentou Gonzales, em entrevista coletiva neste domingo.

Mas não foi apenas Gallese que teve de dar a volta por cima na última semana, segundo o zagueiro do Sporting Cristal. "Tivemos uma semana difícil porque a partida contra o Brasil foi um golpe duro, mas pudemos superar o obstáculo que tínhamos na parte anímica e depois viria o mais difícil: enfrentar o Uruguai, contra o qual estivemos à altura e jogamos de igual para igual", contou Gonzales.

Projetando a semifinal contra o Chile, a ser disputada nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o defensor aposta novamente na força do grupo para voltar a uma final de Copa América, feito que a seleção não repete desde 1975. "Agora queremos ir à final e o Chile enfrentará um Peru cujo ponto forte é praticamente todo a equipe, que soube superar uma seleção tão dura como a uruguaia", encerrou.

Com um dia a menos antes do chamado "Clássico do Pacífico", os peruanos realizaram apenas um treino regenerativo neste domingo e seguem para Porto Alegre, onde a seleção chilena já se encontra e faz atividades em preparação para o jogo decisivo.