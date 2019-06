Após aborto espontâneo, Flávia Viana fala pela primeira vez e se emociona muito: - É devastador

30/06/2019 | 16:11



Flávia Viana sofreu recentemente um aborto espontâneo e no último sábado, dia 29, a apresentadora resolveu compartilhar com seus fãs e seguidores do Instagram um vídeo se pronunciando pela primeira vez após o ocorrido. Visivelmente abalada, Flávia começou agradecendo o apoio de todos.

Passando para deixar o meu carinho e a minha gratidão pelas mensagens que vocês passaram pra gente nesses últimos dias. Agora que eu estou um pouco mais tranquila para falar neste assunto, para tranquilizar vocês ai do outro lado.

É compreensível o quanto deve ser difícil falar sobre o assunto, ainda mais super recente, mas Flávia mostrou que é forte e mesmo abatida tentou se conformar com o acontecimento.

Mesmo sem entender as vontades de Deus, eu confio nelas, sempre foi assim. Isso não quer dizer que eu não fique triste, não tem como. É devastador, você faz planos, sonhar com uma coisa tão linda e de repente... Mas eu tenho certeza que Deus sabe o que tira e o traz. Eu sou grata por ter sido escolhida para ser mãe deste bebê nestas dez semanas, foi o tempo que ele veio em forma de anjinho.

Ainda durante a publicação, a apresentadora contou que seu noivo, Marcelo Ié Ié, está dando um grande apoio para ela neste momento.

O Marcelo foi um super pai, um super parceiro. Eu não teria conseguido passar por essa sem ele do meu lado, o tempo inteiro me dando força e carinho. Independentemente do que aconteceu, a nossa família já está completa, e agora a gente vai construí-la novamente com as mãos de Deus.

Já no final do vídeo, Flávia comentou que sua médica optou pela forma natural de expelir o feto e que ela não fez a aspiração que seria uma espécie de cirurgia. Mesmo inicialmente fazendo desta forma, a cirurgia ainda não foi descartada porque o ovário da Ex-BBB não fizer o processo natural, será preciso entrar com este procedimento. Estamos torcendo para que tudo dê certo logo!