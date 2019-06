Morre Amaury Laselva, ex-vereador de São Caetano

Da Redação

30/06/2019 | 15:52



Ex-vereador de São Caetano, Amaury Laselva morreu na manhã deste domingo (30), aos 71 anos, vítima de câncer. Atualmente era presidente do conselho superior da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), eleito em maio.

Advogado, Laselva foi vereador entre 1993 e 1996 e de 1997 e 2000. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano.



O corpo será velado no velório do Hospital São Caetano, a partir das 17h. Ele deixa a mulher, Djanira, e os filhos Ricardo e Régis.



Presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB) determinou luto oficial por três dias. "Respeito por este grande amigo, generoso amigo, e um dos vereadores mais atuantes e respeitados que esta casa já teve. Estive com ele ainda na semana passada. Uma grande perda."