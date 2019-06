Água Santa vence a primeira na Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/06/2019 | 15:39



Um golaço Uederson aos 24 minutos do primeiro tempo definiu a vitória do Água Santa sobre o time Sub-23 da Ponte Preta, nesta manhã, no Estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindoia. O meia, que estreou nesta partida, acertou lindo chute da intermediária para dar números finais para a partida e decretar a primeira vitória do Netuno na Copa Paulista.



O técnico Fernando Marchiori fez algumas mudanças na escalação em relação ao jogo de estreia, quando perdeu para o EC São Bernardo por 1 a 0, no Anacleto Campanella. Além de Uederson, Fabrício começou como titular e no segundo tempo ele promoveu a estreia do atacante Kayque.



Na terceria rodada da Copa Paulista, o Água Santa mede forças contra o São Caetano, em sua primeira partida no Estádio do Inamar, em Diadema, que estava servindo de centro de treinamento para as seleções da Copa América.