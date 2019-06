Com interino, São Caetano goleia pela Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/06/2019 | 15:26



O São Caetano não tomou conhecimento do Grêmio Osasco e goleou por 5 a 0, nesta manhã, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Comandado pelo técnico interino Dino Camargo, o Azulão venceu pela primeira vez na Copa Paulista e já assumiu a liderança do Grupo 4 com os mesmos quatro pontos do Santo André, mas com vantagem no saldo de gols: cinco contra um.



Por mais que o resultado mostre facilidade, a goleada foi construída praticamente no segundo tempo, com exceção do gol de pênalti de Alex Reinaldo, aos 49 minutos da primeira etapa. Régis, com um minuto da etapa final, Ferreira, aos 12, Emerson Santos, aos 24 e Jean Dias, aos 41 minutos fecharam a goleada azulina.



Na terceira rodada, o São Caetano, que deve apresentar hoje o técnico Marcelo Vilar, terá pela frente o Água Santa, em clássico regional que acontece sábado, às 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema.