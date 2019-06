Paolla Oliveira assume um receio incomum: Tenho vergonha de ir à praia

30/06/2019 | 15:11



Paolla Oliveira arrumou um tempinho na sua agenda para participar de uma entrevista para a Revista Ela, da Globo, e contou que diferentemente da sua personagem em A Dona do Pedaço, Vivi Guedes, a atriz não considera o telefone e suas utilidades uma extensão de seu corpo.

- Todos os dias, quanto entro no carro para trabalhar, lembro que esqueci o celular plugado no carregador e tenho que voltar para buscá-lo. O mundo virtual é uma delícia, mas o mundo real ainda é o meu preferido.

Mesmo não sendo uma pessoa que consome muito das redes sociais, Paolla não pode negar que tem um grande poder como influenciadora digital - dando por vista os seus quase 18 milhões de seguidores no Instagram - números que simplesmente destroem os fãs que seguem o perfil da personagem, criado pela produção da novela e que são atualizadas várias fotos sensuais, que jamais seriam realmente compartilhadas pela atriz na internet. De acordo com a publicação, Paolla não gosta de sequer de usar biquíni, imagina publicar algo assim.

- Tenho vergonha de ir à praia!

Além de tudo isso, o que chamou a atenção também foi que Paolla Oliveira comentou que mesmo no auge dos seus 37 anos de idade, ela não faz questão de se casar e que ainda quer se tornar mãe, mas que, recentemente, decidiu congelar seus óvulos.

- Não tenho vontade de casar. Talvez essa tenha sido uma questão para o meu pai, mas tive essa conversa com ele. Levo a vida sem obrigação de ter que estar em algum lugar. E, mais importante, não gosto de ter que me encaixar em rótulos, padrões. Essa pressão me incomoda como uma roupa apertada. Ainda consigo sair dessa com o coração tranquilo para tomar as minhas atitudes, mas fico chateada quando amigos ao meu redor cedem e resolvem casar só porque estão há muito tempo com alguém. Acho que é por isso que as pessoas estão infelizes. Pressão social existe e cabe a gente não ceder. Todos os dias, acordo e deixo um espaço aberto para o que ainda vai acontecer.

Incrivelmente bem resolvida, né? E ela continuou:

- Não sou a dona da minha vida? Então, eu não sei se quero ter filhos, não sei o dia de amanhã. E, para não ficar à mercê do tempo, tratei de me cuidar e fiz o congelamento de óvulos. Não é um procedimento muito legal, tomei muito hormônio, a dose máxima. Agora estou bem, feliz e ponto. Duvido que alguém não vá falar: mas que esquisito! Sempre vai haver um julgamento. Mas quem decide sou eu! E eu não sei ainda. Por que tenho que ter as respostas certas o tempo inteiro?

Sensata!