Ludmilla fala sobre namoro com Brunna Gonçalves: Está sendo o momento mais incrível da minha vida pessoal

30/06/2019 | 15:10



Um dos namoros que mais chamaram nossa atenção em 2019 foi, sem a menor dúvida, o da funkeira Ludmilla com sua bailarina e melhor amiga, Brunna Gonçalves. Apesar das duas mostrarem bastante carinho nas redes sociais, o público sabia pouca coisa sobre a relação delas. Entretanto, para a alegria dos fãs e em comemoração ao um milhão de seguidores que Brunna conseguiu nas redes, o casal gravou um vídeo em que falou por exemplo, sobre como se conheceram:

- Quando a Ludmilla fez o primeiro show dela como Ludmilla - antes ela era a Mc Beyoncé - eu participei do balé e a gente se conheceu na sala de ensaio, diz Brunna.

- Eu cheguei lá e ela estava com uma bota rosa, uma blusa folgada e um top por baixo. Aí eu olhei e pensei: Gente, que xuxuzinho, complementa Lud.

Neste mesmo vídeo, após terem sido questionadas sobre como a amizade se tornou algo a mais, a dançarina respondeu o seguinte:

- A gente era muito amiga e ficávamos muito juntas. E ai eu comecei a ter ciúmes [dela] e ela também [de mim]. Aí a gente sentou, conversou e estamos aí.

Ludmilla ainda aproveitou para contar que foi quem tomou atitude para o namoro evoluir e também não deixou de falar sobre o que mudou em sua vida após assumir o romance:

- Este momento esta sendo incrível. Eu e a Bru, a gente sempre foi muito carinhosa, muito amorosa e a gente ficava se policiando. E mudou tudo. Eu estou muito feliz, muito à vontade e muito leve. Está sendo o momento mais incrível da minha vida pessoal e profissional também.

Ela também entregou que não achou que demorou para contar sobre seu relacionamento:

- A gente quis fazer as coisas no nosso tempo tipo foi a hora certa. Para a gente não demorou nada. Foi na hora que tinha acontecer.

Os mimos e os presentes que as duas trocam também acabam chamando bastante atenção. Sobre isso, elas mataram nossa curiosidade e entregaram o que de mais caro já deram uma para a outra: enquanto Bruna deu um par de tênis de edição limitada da grife Burberry para Lud, a cantora deu uma festa de aniversário para Bru com direito à mansão em uma praia privada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, churrasco sem parar durante três dias e até banho de champagne de marca famosa!