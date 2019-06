Prefeitura assina termo para intervenção de 2,2 km de extensão de Lazer e Mobilidade Urbana

Do Dgabc.com.br



30/06/2019



Sob planejamento das políticas de promoção de melhorias ao Lazer e Mobilidade Urbana da cidade, a Prefeitura de São Bernardo oficializou neste domingo (30) a intervenção de obras para um Parque Linear, com 2,2 km de extensão, integrando a Avenida Kennedy, Praça Ibrahim de Almeida Nobre e Avenida Barão de Mauá, na região do Caminho do Mar e Chácara Inglesa.

Previsto para ser entregue em novembro, o projeto vai interligar estas vias com pista de caminhada, ciclo via, paisagismo – desde o Parque Raphael Lazzuri até a chegada da Avenida Barão, tudo será transformado. Entre os serviços: reformas dos canteiros, ciclo faixas e ciclo vias, iluminação, além alargamento de todo o viário. O projeto formou-se de uma parceria com o Shopping Golden Square, que destinará cerca de 80% do recursos e a Prefeitura o restante, em um total de R$ 3 milhões.

O ato oficial ocorreu nas imediações da Avenida Barão de Mauá, com a participação do prefeito Orlando Morando, do superintendente do Golden Square, Carlos Galvão, do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, demais autoridades municipais e moradores.

“Nosso trabalho é motivado a cada dia por trazer melhorias para a cidade. Entretanto, a realidade financeira do País como um todo não possibilita a realizar alguns sonhos. Mas nem por isso, deixamos de ousar. Estas intervenções foram buscadas com a parceria com a iniciativa privada”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Atualmente, a Avenida Barão de Mauá é um dos pontos de Lazer do município, fechada aos domingos para atividades de recreação e esporte. Local, também se caracterizou por promoção de “cãominhadas”, com muitos pets pela via.

Superintendente do Golden Square, Carlos Galvão, explicou a participou da marca no projeto. “Entendemos a necessidade do município, que vai beneficiar todos os usuários e os que passam por aqui. O Shopping tem história com São Bernardo e vimos esta missão como fundamental para a nossa participação”, afirmou.

MOBILIDADE URBANA – As intervenções vão promover melhor fluidez no trânsito. Na rotatória da Praça Ibrahim, mais uma faixa de rolagem será aberta aos veículos, melhorando o acesso para a Via Anchieta.

Na saída da Avenida Lucas Nogueira Garcez, chegada a Rotatória, ocorrerá também alargamento da via. Os serviços não interferir no trânsito local.