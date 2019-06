Jorge Sampaoli testa garotos em jogo-treino do Santos contra o São Bento

30/06/2019 | 14:23



Em jogo-treino fechado para a imprensa, realizado no final da manhã deste domingo no estádio da Vila Belmiro, em Santos, o Santos bateu o São Bento, de Sorocaba (SP), por 3 a 1 - com gols de Marinho, em cobrança de pênalti, do garoto da base Marcos Leonardo e outro contra.

Sem contar ainda com os atacantes Soteldo (Venezuela), Delis González (Paraguai) e Cueva (Peru), que estão disputando a Copa América com suas seleções, o técnico argentino Jorge Sampaoli aproveitou para testar alguns atletas das categorias de base santista como Ivonei, Nicolas Bernardo e Marcos Leonardo. Este último, que tem apenas 16 anos e é uma das maiores promessas do clube no momento, fez um dos gols santistas na atividade.

A equipe titular do time da Vila Belmiro foi escalada de início com Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Eduardo Sasha, Marinho e Uribe. A primeira etapa do jogo-treino terminou empatada por 1 a 1, com a equipe considerada reserva. Já com os garotos, o Santos decretou o placar final em 3 a 1.

Com folga programada para esta segunda-feira após sete dias de trabalho no clube, o elenco santista se reapresenta na terça, em preparação para a volta ao Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição com 20 pontos, a equipe de Jorge Sampaoli volta a campo oficialmente no dia 13 de julho, um sábado, contra o Bahia, em Salvador.