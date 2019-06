Sergio Sette Câmara comemora 1º triunfo na F2 em 2019: 'Início de uma escalada'

30/06/2019 | 13:32



Depois de quase dois anos o brasileiro Sérgio Sette Câmara voltou ao lugar mais alto do pódio. O piloto da equipe Dams venceu a segunda corrida da rodada dupla de Spielberg, na Áustria, neste domingo, conquistou seu primeiro triunfo na atual temporada da Fórmula 2 e encostou nos líderes do campeonato.

Sette Câmara, que largou no quarto posto, fez uma boa corrida e se aproveitou da perda de potência do holandês Nyck de Vries e do desempenho ruim do norte-americano Jordan King, que largou em primeiro, mas despencou no grid, para tomar a liderança e vencer.

O piloto da Dams encerrou um jejum de vitórias que já durava quase dois anos e 42 provas - o último triunfo havia sido em agosto de 2017, na Bélgica. Sette Câmara, que corre na Fórmula 2 pela terceira temporada seguida e é piloto de teste da McLaren, é apontado como o principal nome do Brasil para ascender à Fórmula 1.

"Espero que esta vitória seja o início de uma subida no campeonato", disse o brasileiro após a corrida. "Felizmente conseguimos recuperar a primeira posição e conquistar essa vitória. É outra vitória e é ótimo ter um bom resultado. É sempre uma motivação a mais para mim e para todos ao meu redor", emendou.

O segundo lugar ficou com o italiano Luca Ghiotto e o pódio foi completo por Nyck de Vries.

Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, também teve grande destaque. O alemão largou em 19º e terminou na quarta posição, perto de conseguir um lugar no pódio.

Com o triunfo, Sette Camara somou mais 15 pontos, chegou a 107 e encostou no segundo colocado do campeonato, o canadense Nicholas Latifi, que tem 115. De Vrie lidera o campeonato com 152.

A próxima corrida da Fórmula 2 será disputada daqui a duas semanas, em Silverstone, na Inglaterra.