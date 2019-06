Tempo para reflexão

Do Diário do Grande ABC



Em março, o governador João Doria (PSDB) prometeu que em 90 dias iria divulgar para a população do Grande ABC qual destino seria dado para a Linha 18-Bronze, cujo contrato foi assinado em 2014, mas as obras emperraram já na fase de desapropriações. Esse prazo chega ao fim hoje, sem as respostas do Estado.

Pessimistas vão olhar para o copo meio vazio, pensar que o Palácio dos Bandeirantes, ao protelar o desfecho, pode empurrar mais uma vez o sonho de a região ter um canal direto com o sistema metroviário da Capital. Mas sempre há outras perspectivas.

Este Diário vem, todos os dias, ininterruptamente, há três meses, mostrando qual o anseio da população para a Linha 18: o Metrô. Parte dos 2,7 milhões de habitantes das sete cidades que se desloca diariamente para São Paulo precisa de transporte rápido, eficiente, seguro. E não são apenas os moradores que destacam a importância do Metrô para a região. Externaram a opinião pró-monotrilho especialistas em mobilidade, dirigentes sindicais, políticos, comerciantes, empresários. O coro é uníssono.

É possível ver o copo meio cheio neste adiamento do anúncio sobre o futuro da Linha 18. O governador terá mais tempo para refletir e até reler as páginas do Diário sobre os desejos do Grande ABC. Evidentemente que o País passa por crise econômica que se arrasta há cinco anos, os impactos nas contas do Estado são significativos. Mas alternativas financeiras e orçamentárias foram dadas para que o Metrô, de fato, chegue à região.

A construção do modal metroviário traz benefícios a uma localidade durante décadas. Transforma toda uma região. Portanto, a gestão não pode levar em consideração apenas questões de curto prazo ao definir o sistema desse vulto.

Doria, que se coloca como governador municipalista, já deve ter ouvido também de moradores, de prefeitos e de vereadores da região qual a melhor opção para o Grande ABC. Que possa ponderar e decidir pelo o que as sete cidades aguardam.