Luana Piovani exibe affair curtindo piscina com ela e seus filhos

30/06/2019 | 12:11



Luana Piovani mostrou que está muito bem acompanhada. Na manhã deste domingo, dia 30, a atriz filmou Igor Marchesi, apontado como seu affair, curtindo um dia de piscina com ela e seus filhos, Dom, Bem e Liz. Já no último sábado, o próprio Igor postou uma foto com Bem em seus Stories, como você pode conferir acima. Parece que está todo mundo muito bem entrosado, hein?

Segundo informações do jornal Extra, Luana e Igor ainda passaram a noite de sexta-feira, dia 28, em um bar de Lisboa, em Portugal. Depois, os dois encontraram Paulinho Vilhena, que está de férias na capital portuguesa.

Apesar de ser vista bastante ao lado de Igor, dizem que Luana estaria se envolvendo com um outro rapaz - um bartender, chamado Douglas Vilas. Será?