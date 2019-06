Viñales segura Marquez, vence na Holanda e conquista 1º triunfo em 2019 na MotoGP

30/06/2019 | 10:40



A primeira vitória de Maverick Viñales na atual temporada da MotoGP se deu em grande estilo. Neste domingo, o espanhol travou um embate intenso com o líder do campeonato, Marc Marquez, em uma corrida movimentada e repleta de alternância de posições, e levou a melhor no final ao vencer a etapa da Holanda e triunfar pela primeira vez no ano. Foi também o primeiro triunfo da Yamaha na temporada.

O piloto da Yamaha, que saiu do segundo posto, não fez uma boa largada, mas não demorou muito para reagir e passar a lutar pelo topo em um confronto alucinante com Marquez. Primeiro, Viñales passou o compatriota para retomar o segundo lugar e, depois deixar pelo caminho o francês Fabio Quartararo para assumir a ponta na 15ª volta.

Na 18ª volta, o então líder errou na curva e Marquez retornou à primeira colocação, o que, porém, não durou muito. No giro seguinte, o piloto da Yamaha mostrou arrojo e surpreendeu para reassumir a ponta e deixar o rival da Honda para trás, abrindo vantagem e confirmando a vitória depois de ver Marquez, líder do campeonato com certa folga, mudar a estratégia para controlar as investidas e sustentar a sua segunda posição.

Companheiro de equipe de Viñales, Quartararo, que havia feito a pole na corrida, fechou o pódio, o seu segundo seguido na MotoGP. Ele não conseguiu brigar pelo topo pois sofreu com os pneus mais desgastados e também sentiu o desgaste físico da corrida por conta da cirurgia no braço a que foi submetido recentemente.

O quarto lugar, pelo qual também houve uma briga intensa, ficou com o italiano Andrea Dovizioso. O piloto da Ducati levou a melhor no embate com o compatriota Franco Morbidelli, que chegou na quinta colocação depois de deixar para trás na última curva Danilo Petrucci, companheiro de Ducati de Dovizioso que fechou em sexto.

O inglês Cal Crutchlow, da Honda, foi o sétimo, posição que conquistou depois de aproveitar um erro do espanhol Joan Mir, da Suzuki, que terminou em oitavo. O australiano Jack Miller, da Ducati, o italiano Andrea Iannone, da Aprilia, fecharam o grupo dos dez primeiros.

Dono de dez vitórias em Assen, o veterano Valentino Rossi caiu ainda na quinta volta em um incidente que também envolveu o japonês Takaaki Nakagami, que foi encaminhado ao centro médico, mas está bem. O espanhol Alex Rins e o francês Johann Zarco também não completaram a prova.

Márquez segue na liderança do campeonato com 160 pontos, ainda seguido por Dovizioso, que soma 116. Petrucci foi aos 108 pontos e subiu para o terceiro posto, deixando Alex Rins, prejudicado por não pontuar, na quarta colocação, com 101.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, a nona corrida do ano, está prevista para o dia 7 de julho, na Alemanha.