Meghan Markle acompanha Príncipe Harry em jogo de baseball e ganha roupinhas para o filho do casal, Archie Harrison

30/06/2019 | 10:11



Meghan Markle e Príncipe Harry marcaram presença no evento de esportes Invictus Games no último sábado, dia 29, em Londres, na Inglaterra. Eles assistiram à partida de baseball entre o New York Yankees e o Boston Red Sox, onde os Yankess saíram vitoriosos.

Para a ocasião, a Duquesa de Sussex optou por um vestido preto da estilista Stella McCartney, e ainda colocou um cinto para marcar a sua cintura. Já Harry acompanhou a esposa na paleta de cores e vestiu uma camisa pólo preta.

No evento, Harry e Meghan foram presenteados com roupinhas para o seu primeiro filho, Archie Harrison.

O Duque de Sussex até contou, segundo informações do site norte-americano People, que ele e Meghan mal dormiram na noite anterior, já que tiveram dificuldade em colocar Archie para dormir.

A presença de Meghan causou uma certa surpresa, já que ela não estava confirmada para o Invictus Games. Entretanto, ainda bem que ela apareceu, né? Muito amor!