30/06/2019 | 09:13



A União Europeia assinou um acordo de livre comércio com o Vietnã neste domingo, o primeiro do tipo com um país em desenvolvimento da Ásia, abrindo caminho para reduções tarifárias de 99% das mercadorias entre o bloco e o país do sudeste asiático.

Os dois lados anunciaram o acordo em um comunicado. Ainda é necessária a aprovação do Parlamento Europeu, que não é garantida porque alguns legisladores estão preocupados com registros de violações de Direitos Humanos no Vietnã.

O bloco descreveu o acordo de livre comércio UE-Vietnaã (EVFTA, na sigla em inglês) como "o mais ambicioso acordo de livre comércio concluído com um país em desenvolvimento".