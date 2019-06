Nasce Lucca, primeiro filho de Luiza Possi: Nunca pensei que pudesse sentir um amor tão grande

30/06/2019 | 09:11



Nasceu! Luiza Possi deu à luz Lucca, seu primeiro filho, na tarde do último sábado, dia 29. O bebê é fruto do relacionamento da cantora com o diretor Cris Gomes.

Nosso Lucca chegou! Nunca pensei que pudesse sentir um amor tão grande, é uma felicidade que não tem explicação! Ele nasceu hoje, dia 29 de junho, por cesárea às 17h26 com 2,5 kg. Nós estamos bem, obrigada a todos que mandaram boas vibrações!, escreveu a artista no Instagram.

Luiza ainda recebeu diversos comentários lindos de famosos em sua publicação, como você pode ver abaixo.

Que máximo! Que ele seja muito bem-vindo e traga muita alegria para vocês, desejou Fátima Bernardes.

Ahhhhh que maravilhoso!!! Feliz demais com a notícia, estava apreensiva desde ontem à noite quando você me disse que a bolsa tinha estourado. Que bom que está tudo bem. Desejo que ele traga ainda mais felicidades para vocês!, escreveu Ticiane Pinheiro, que está grávida de Manuela.

Parabéns! Minha amiga querida, muita saúde!!! Que Deus abençoe vocês. Lucca, seja bem-vindo, comentou Ana Hickmann.

Lulu, meu amoooor! Saúde pra vocês três! Te amooooo, comemorou Fernanda Souza.

Uma fofura, né? Parabéns aos mais novos papais!