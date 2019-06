Santiago marca pela 1ª vez e Ramalhão vence Cachorrão

Anderson Fattori



30/06/2019 | 07:00



No terceiro duelo da história entre EC São Bernardo e Santo André, deu Ramalhão. Com o primeiro gol da carreira, Matheus Santiago decretou a vitória por 1 a 0, ontem, no Estádio 1º de Maio, pela Copa Paulista. Agora, os andreenses somam dois triunfos contra o Cachorrão, além de um empate.



Diante de propostas de jogo bem diferentes, o Santo André foi mais eficiente desde o primeiro tempo. Compacto no meio de campo, o Ramalhão aproveitou bem os avanços dos laterais do EC São Bernardo para encontrar os espaços. Will pela esquerda e Matheus Santiago pela direita ganhavam com facilidade na velocidade e criaram boas chances.



Os anfitriões apostavam no toque de bola pelo meio e no deslocamento de Gabriel Souza entre os zagueiros. O articulador Francisco Alex, porém, não esteve em grande tarde, o que comprometeu a estratégia do técnico Régis Angeli, que pela primeira vez ficou no banco de reservas, após ter problemas com a documentação.



O gol andreense sai justamente de boa jogada criada por Will, que ganhou na velocidade e cruzou rasteiro para Santiago chutar no canto esquerdo. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador de 22 anos fez seu primeiro gol como profissional depois de 26 partidas. “Foi especial para mim, estava sendo muito cobrado pela família, meu pai falando sempre para eu chutar no gol e tive a oportunidade de fazer e sair com a vitória”, comemorou o atacante, que por pouco não ampliou na segunda etapa. “Não sai da minha cabeça essa jogada, goleiro conseguiu desviar. Seria um belo gol.”



Do outro lado, o técnico Régis Angeli disse que gostou do time, mas que tem muito a melhorar. “Acho que tivemos boa disposição em campo, mas sabemos que temos muito para corrigir, principalmente na saída de jogo”, constatou.