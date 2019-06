Presidente do tucanato rebate Skaf e critica postura de rival sobre modal

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



30/06/2019 | 09:40



O presidente paulista do PSDB e secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, retrucou as declarações do dirigente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB), e criticou sua postura ao tratar sobre o futuro do projeto da Linha 18-Bronze (Tamanduateí-Djalma Dutra), que ligaria o Grande ABC à Capital por monotrilho. “Derrotado por três vezes nas eleições ao governo de São Paulo, o eterno recordista de rejeição do povo paulista mais uma vez revela total desconhecimento sobre projetos públicos que beneficiam a população.”

“Nada, no entanto que surpreenda, vindo de quem veio a declaração de absoluta ignorância administrativa”, emendou Vinholi, rebatendo a fala de Skaf, que, ao Diário, frisou que as características da região fazem ser obrigatória a implantação de transporte sobre trilhos. “É necessário um transporte sobre trilhos para o Grande ABC”, disse o emedebista, postulante ao posto máximo no Estado em 2010, 2014 e 2018 – na última eleição, vencida por João Doria (PSDB), ficou em terceiro colocado. Doria encomendou, em março, estudo de viabilidade da Linha 18, e admite a opção de trocar o modal por BRT (sigla em inglês para sistema de ônibus de alta velocidade) – o contrato foi assinado em 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Vinholi condenou o que considerou posicionamento eleitoreiro. Segundo o líder do PSDB, a concepção do rival teria que ser mais bem embasada do ponto de vista técnico. “Sob a fachada de líder industrial, Skaf deveria se informar melhor antes opinar sobre temas que deveria conhecer, já que almeja incessantemente um cargo eletivo”, alfinetou. “O presidente da Fiesp deveria se preocupar mais com o que lhe cabe, como propor alternativas para destravar a estagnação da indústria e a geração de empregos, e menos com bravatas eleitoreiras.”

Na avaliação de Skaf, para o Grande ABC, o BRT não resolveria, já que a demanda “aparentemente é grande”. “Tudo depende de estudo. Se os estudos apontam que tem que ter Metrô, então o BRT não resolve.” Levantamento do governo estadual para montagem do processo licitatório indicaram que o monotrilho atenderia à demanda regional. O estudo citava que, em 2020 – quando a obra já era para ter sido concluída –, a expectativa era transportar 342.340 passageiros ao dia.

Frente às menções específicas de Skaf sobre o BRT, o integrante do alto escalão do governo Doria defendeu o modelo cogitado, mesmo diante de cenário ainda incerto quanto ao modal para a linha. “O BRT é um modelo de transporte de sucesso no Brasil e no mundo. Como excelentes exemplos de eficiência deste modal de transporte, temos metrópoles como Campinas, em São Paulo, e Curitiba, no Paraná.”