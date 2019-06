Placar em branco de Camarões x Gana marca rodada sem gols da Copa Africana

29/06/2019 | 21:09



A rodada deste sábado da Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Egito, terminou sem um gol marcado sequer. Mesmo no jogo que gerou a maior expectativa do dia, entre as tradicionais seleções de Camarões e Gana, o placar ficou em branco. Os outros marcadores registrados foram os empates sem gols nos duelos Mauritânia x Angola e Benin x Guiné-Bissau.

As partidas foram válidas pela primeira fase do torneio, que conta com 24 equipes divididas em seis grupos de quatro. Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros, avançam para as oitavas de final.

No Grupo F, o grande encontro agendado para o final de semana era entre Camarões e Gana, duas assíduas equipes em Copas do Mundo nas últimas décadas. O jogo, disputado na cidade de Ismaília, porém, teve poucas emoções e terminou em 0 a 0.

Na outra partida da chave, realizada na mesma sede, Benin e Guiné-Bissau também não saíram do zero. Com os resultados da segunda rodada, Camarões lidera a chave com quatro pontos, seguido por Benin e Gana, que haviam empatado em 2 a 2 na rodada inicial e agora chegaram aos dois. Guiné-Bissau tem apenas um ponto e está na lanterna.

Mais cedo, no confronto do dia válido pelo Grupo E, Mauritânia (com um ponto) e Angola (com dois) também não marcaram e perderam a chance de se aproximar da primeira posição na chave, ocupada por Mali. Esta, após empate (1 a 1) contra a Tunísia - que tem dois pontos e está em segundo - na última sexta-feira, termina a rodada com quatro pontos.