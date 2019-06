Com a presença de William, Palmeiras vence jogo-treino contra o Oeste por 2 a 1

29/06/2019 | 18:58



O Palmeiras fez 2 a 1 no Oeste, que joga em Barueri (SP), em jogo-treino realizado neste sábado na Academia de Futebol, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Deyverson e Arthur Cabral marcaram na atividade, que teve como destaque a presença do atacante William, recuperado de lesão que o deixou de fora da equipe desde novembro do ano passado.

Dividido em três tempos de 40 minutos, o jogo-treino contra o time da Grande São Paulo teve um gol em cada etapa da atividade com William, que sofreu uma cirurgia no joelho direito, lesionado no jogo do título do Campeonato Brasileiro de 2018 contra o Vasco, no Rio de Janeiro, participando de toda a parte final da movimentação. O lateral-direito Mayke e o zagueiro Luan, que estão na fase de transição para voltar ao time devido a contusões, também participaram do trabalho.

O jogo-treino, entretanto, foi fechado para a imprensa e o técnico Luiz Felipe Scolari não divulgou a escalação inicial da equipe, que volta a campo em caráter oficial no dia 10 de julho, quando recebe o Internacional, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Pela Copa Libertadores, o time paulista vai a Argentina no dia 23 de julho, ocasião em que faz o primeiro jogo do confronto contra o Godoy Cruz, pelas oitavas de final do torneio continental.

Antes do retorno oficial após a parada para a Copa América, o atual campeão e líder do Brasileirão após nove rodadas, com 25 pontos, ainda faz amistoso contra o Guarani, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

No mesmo dia, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez volta a treinar na Academia de Futebol. Ele ganhou uma folga de cinco dias após a eliminação de sua seleção para o Brasil nas quartas de final da Copa América.