Zoe Kravitz reúne famosos em jantar de pré-casamento

29/06/2019 | 18:11



Zoe Kravitz que está prestes a se casar, reuniu na noite da última sexta-feira, dia 28, a família inteira para um jantar pré-casamento com o noivo Karl Glusman. Quando falamos que a família inteira estava presente, incluímos seu pai, Lenny Kravitz e seu padrasto, Jason Mamoa.

A cerimônia que antecede o grande dia do casal foi realizada no Restaurant Lapérouse, em Paris, na França. De acordo com informações divulgadas pela People, a atriz aparentava estar extremamente feliz reunindo seus amigos e familiares, que tiveram como escolha de cardápio uma imensa variedade de frutos do mar super luxuosos.

Até o momento, todas as fotos compartilhadas são exclusivas do veículo e em uma deles dá para ver que Grégory Lentz, um dos donos do restaurante, ainda preparou um bolo de chocolate escrito o nome do casal, para deixar ainda mais legal e bonita a comemoração dos pombinhos. Entre os famosos já citados anteriormente, outros que estavam presentes neste ensaio, eram: Cara Delevigne, Chris Pine, Marisa Tomei, Denzel Washington e as três colegas de Zoe que participaram também de Big Little Lies, Laura, Reese e Shaiene. Lembrando que o casamento vai acontecer ainda neste final de semana, na França mesmo.