Atriz de Usurpadora se emociona ao rever fãs mirins: - Eu sou muito chorona!

29/06/2019 | 17:11



Maisa Silva queria mesmo era desbancar o sábado, dia 29, em audiência. Além de receber João Guilherme que falou sobre a sua família e carreira, a apresentadora recebeu também no Programa da Maisa, Fernanda Paes Leme e também Gabriela Spanic, a eterna Paola Bracho de A Usurpadora.

Durante a programação, Maisa Silva exibiu algumas imagens do programa Em Nome do Amor, e a atriz simplesmente não conteve as lágrimas e começou a chorar ao rever um abraço que duas irmãs deram nela nos estúdios de Silvio Santos, em meados dos anos de 1999.

- Eu sou muito chorona!

O que mais chamou a atenção mesmo foi o susto que a atriz teve quando Maisa anunciou que essas mesmas fãs estavam no programa para reencontrá-la. E elas simplesmente repetiram o abraço depois de 20 anos. Que emoção!

- Éramos tão fãs que queríamos ser como elas, contaram as irmãs.

Para quem não lembra, A Usurpadora estreou na emissora de Silvio Santos em junho de 1999, ao lado da também muito conhecida, Maria do Bairro. A trama protagonizada por Gabriela Spanic é a novela mais reprisada da televisão brasileira até hoje, com sete exibições. Uau, hein!