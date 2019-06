Isabelle Drummond revive Emília de O Sítio do PicaPau Amarelo na novela Verão 90

29/06/2019 | 15:11



Você está pronto para cantar Emília, Emília, Emília? Porque a gente, sim! De acordo com o site da TV Globo, neste sábado, dia 29, poderemos ver a Manuzita de Verão 90, interpretada por Isabelle Drummond, se vestir como a boneca falante Emília do Sítio do PicaPau Amarelo por causa de um novo quadro do programa Papo Cabeça, que ela apresenta junto do personagem de Rafael Vitti, João, na novela das sete.

Para nos deixar com um gostinho de quero mais, o site da emissora disponibilizou a foto acima, à esquerda, em que podemos ver como a Manuzita ficou caracterizada como a boneca falante.

Para quem não sabe, Isabelle ganhou fama nacional ao viver Emília nas temporadas de 2001 até 2006 do Sítio do Picapau Amarelo e por isso as expectativas para vê-la de novo - mesmo que por meio de uma personagem - como Emília estão altíssimas. Em uma entrevista divulgada também pelo site da TV Globo, a atriz falou sobre a emoção de reencarnar a personagem:

- Fiquei muito emocionada com essa homenagem. Viver tudo isso tantos anos depois é algo especial e mágico. Adoro a ideia das autoras [Izabel de Oliveira e Paula Amaral] de resgatar através das cenas na novela momentos marcantes da TV de outras épocas.

É claro que toda Emília precisa de um Visconde Sabugosa, né? E nesse caso, o personagem João será responsável por dar vida ao sabugo de milho para lá de inteligente! Na cena que o casal de personagens irá recriar, Emília dará um ultimato para que o visconde a ajude em uma de suas travessuras.