Sheron Menezzes conta como fez para driblar flacidez depois do nascimento do filho

Sheron Menezzes literalmente abriu o seu coração e comentou em uma entrevista para a revista Vogue como que foi todo o processo para ela encontrar o seu corpo perfeito e como fez par driblar a flacidez corporal depois do nascimento de Benjamin, seu primeiro filho. Pelo o que parece, não tem muito segredo. Alimentação regrada, rotina de treinamentos físicos e boas horas de sono, assim como várias outras pessoas já falaram, para a atriz também foi super importante.

Mesmo se preocupando bastante com todos os esses detalhes, Sheron não pode evitar as mudanças corporais com a chegada da gravidez e a maior queixa dela em relação ao corpo é mesmo a tão temida flacidez.

- Estava muito magra durante a gravidez e, como a minha barriga ficou muito grande, percebi que demorou para voltar para o lugar. E quando voltou, ficou mais flácida, com um pouco mais de pele.

Vamos combinar que hoje em dia nem é necessário tanta preocupação com descontentamento corporal porque muitos procedimentos evoluíram. Ainda durante a entrevista, a atriz contou que escolheu o protocolo Super Gold, que combina alguns elementos para melhorar a sua queixa.

- Fiquei muito empolgada e mais ainda quanto conversei com as minhas amigas e elas disseram que tinham feito os mesmos para tratar o problema!

Uma coisa a gente pode afirmar que Sheron fica linda com flacidez ou não, né?