João Guilherme se orgulha de trabalhos antigos e afirma: - Foi onde tomei gosto por fazer o que faço hoje

29/06/2019 | 15:11



Maisa Silva recebeu em seu programa neste sábado, dia 29, o seu amigo pessoal e também profissional, João Guilherme. Logo de cara, o astro teen que é filho do cantor Leonardo foi submetido a uma brincadeira para ver se ele reconhecia mesmo a voz de seu pai. A apresentadora selecionou três grandes imitadores do sertanejo e João foi eliminando as possibilidades, e claro, que ele acertou.

A apresentadora fez questão de mostrar alguns momentos da carreira do ator e mostrou até algumas cenas do filme, Meu Pé de Laranja Lima, em que ele estava super pequeno. Maísa foi á loucura vendo João Guilherme com seus nove anos de idade e já atuando e rasgou elogios para o amigos.

- Esse filme eu achei demais. Eu era bem pequeninho, tinha nove anos quando comecei a filmar. É o meu trabalho preferido, foi onde tomei gosto por fazer o que faço hoje. Eu lembro o tanto que chorei para ir embora do set de filmagem porque é muita gente envolvida, né!?

É tão legal de ver que mesmo tão jovem existem pessoas que são gratas, orgulhosas e satisfeitas com seus antigos trabalhos, né!? João Guilherme tem apenas 17 anos de idade, mas já tem muita história para contar.