Leticia Colin faz post super fofo para confirmar sua gravidez

Lembra que o ESTRELANDO te contou que a atriz Leticia Colin estaria esperando seu primeiro filho com Michel Melamed? Pois bem! A atriz matou nossa curiosidade e, em um post bem bonitinho - feito com uma foto apenas de seu marido junto com o amigo, Thomaz Cividanes - confirmou a informação, escrevendo na legenda o seguinte:

Sim, estamos grávidos. Engravide, multiplique, ame quem ama.

Além da foto poder ser uma referência ao mês de junho que é o mês do orgulho LGBTQ+, ela aproveitou ainda para colocar na legenda de seu anúncio as hashtags, em inglês, #amoréamor e #oamorganha. Com mais de 60 mil curtidas até o momento desta publicação, sua postagem ganhou vários comentários de celebridades, que ficaram muito felizes com a notícia:

Uhuul, coisa mais linda de mamãe, se derreteu a atriz Heloisa Perisse.

Obaa, beijo nos três!, comemorou o apresentador Serginho Groisman.

Parabéns, querida!, disse o diretor Miguel Falabella.

E como fica a gravação de Onde Está Meu Coração?

Como você sabe, a atriz está na nova série da Globo, Onde Está Meu Coração - em que interpretará a médica e protagonista, Amanda - e tem tido uma rotina intensa de gravação e preparação. Mas, diferentemente do que muitas vezes acontece, a gestação da atriz não afetará o cronograma da produção!

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, Leticia já realizou, com todo o cuidado, as cenas da série que exigiam esforço físico. Tanto que a atriz está sendo bastante elogiada nos bastidores por conta de sua energia e vigor.

Por falar em detrás das câmeras, uma outra curiosidade contada por Patricia é que atriz trabalha com seu marido na produção. No caso, ele interpreta um psiquiatra que atende Amanda por conta da dependência química dela. Bem interessante, né?