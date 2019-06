Eliana e Rodrigo Faro fazem as pazes em festa de aniversário de Luciana Cardoso, esposa de Faustão

29/06/2019 | 13:11



Na noite da última sexta-feira, dia 28, Luciana Cardoso - mulher do apresentador Faustão - fez uma baita de uma festança na cidade de São Paulo para comemorar a chegada dos seus 42 anos de idade! E o evento reuniu várias celebridades, que não deixaram de compartilhar momentos da farra nas redes sociais! Saiba mais do chamado Boteco da Luciana a seguir!

Nada combina mais com boteco do que pagode, né? Por isso, não foi de se estranhar que o cantor Alexandre Pires ficou responsável por animar a galera!

A apresentadora Eliana foi comemorar com Luciana e apostou em um look sexy composto por um vestido preto que exibia seu sutiã. Ousada, hein?

Nas redes sociais, ela pareceu ser uma das convidadas mais empolgadas! Ela fez questão de mostrar o reencontro com sua amiga, Sabrina Sato, e também de curtir muito com Ludmilla - participante do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão - e com a namorada dela, Brunna Gonçalves! Será que elas fizeram quadradinho?

Rodrigo Faro e sua esposa, Vera Viel, também compareceram! E para quem pensou que a polêmica entre ele e Eliana iria passar batido... se enganou! Os dois apresentadores não só se encontraram, como também fizeram questão de fazer as pazes. Para quem não sabe, um clima de mal-estar tomou conta entre eles após os dois terem deixado de se seguir nas redes sociais. Na festa, Eliana o confrontou de brincadeira sobre o assunto e, enquanto Vera Viel fazia o símbolo de coração com as mãos, a loira afirmou:

- Já briguei com ele, volta a me seguir! Que besteira é essa? Não deu para ver, mas ele voltou a me seguir por livre e espontânea pressão.

Que bom que os dois se acertaram, né?

Bem carismática, Sabrina Sato mostrou que apostou em um pretinho nada básico para o evento! A apresentadora deixou Zoe em casa e foi curtir a festança com Duda Nagle!

Quem também apareceu por lá foi Adriana Galisteu com seu amado, Alexandre Iódice! Os dois estavam com carinhas bem animadas!