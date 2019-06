Fusca Club ABC promove encontro de carros antigos neste domingo

Do Dgabc.com.br



Parceria entre o Fusca Club ABC e o Estância Alto da Serra, o tradicional encontro de carros antigos da região será neste domingo (30), das 9h às 16h, no espaço do Estância. Aos amantes dos veículos antigos que mantém suas relíquias em casa, o evento aguarda que os convidados levem seu próprio carro, caminhão, ônibus, off road ou moto.

A estrutura conta com arena de exposição coberta e estacionamento gratuito. Entre as opções de lazer à natureza estão a super cama elástica, passeio a cavalo, brinquedos infláveis, bolha na água, pedalinho, tirolesa e wakeboard – pagos à parte do evento.

Além da exposição, o evento promoverá sorteio de brindes, mercado de pulga de peças, acessórios, camisetas, miniaturas, literaturas, entre outros.

A entrada do evento pede 2 quilos de alimentos não perecíveis ou 2 litros de leite, que serão doados á Entidade de Caridade.

SERVIÇO - Endereço: Estrada Névio Carlone , 03. Acesso pela SP 148, altura do km 33 - São Bernardo do Campo/SP