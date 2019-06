Amigas de novo? Anitta e Pabllo Vittar farão show juntas em Minas Gerais

29/06/2019 | 12:11



Anitta e Pabllo Vittar parecem ter feito as pazes! Em agosto, as duas farão um show juntas na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, com a participação do DJ Zullu. As informações são do site Ingresso Rápido, que já disponibilizou a venda dos ingressos para a apresentação.

O encontro mais aguardado dos últimos tempos está confirmado para acontecer em Uberlândia. Os fenômenos Anitta e Pabllo Vittar juntas em um grande show que acontecerá no dia 23 de agosto, na Arena Sabiazinho. A programação conta ainda com o convidado DJ Zullu., informa a empresa.

Os fãs já suspeitavam que Anitta e Pabllo tinham retomado a amizade. O indício mais recente aconteceu no Instagram, onde as cantoras publicaram fotos quase com a mesma legenda. Seria uma música nova?

Anitta e Pabllo tiveram um desentendimento após gravarem o clipe de Sua Cara, com Major Lazer, e participarem da festa Combatchy.