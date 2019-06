Avanço tardio

Do Diário do Grande ABC



Demorou duas décadas para que Mercosul e União Europeia formalizassem acordo comercial. Muitas negociações ocorreram até que ontem, finalmente, fosse anunciado o acerto entre os dois organismos internacionais. De prático, o que se espera é a eliminação de tarifas nas transações entre os dois continentes. Notícia extremamente bem-vinda para a economia brasileira e, consequentemente, para a indústria, o setor que mais agrega riquezas para as cidades do Grande ABC.

A expectativa para a região é a elevação das parcerias comerciais e o fomento aos negócios. No ramo automotivo, por exemplo, três das seis montadoras instaladas no Grande ABC – Mercedes-Benz, Volkswagen e Scania – têm suas matrizes instaladas no Velho Continente.

Isso, segundo o diretor de entidade que reúne as empresas da cidade, irá abrir caminho para a exportação de veículos e a conquista de parcerias com firmas estrangeiras. Além disso, poderá beneficiar o segmento metalmecânico, também fundamental para a região.

É sempre importante lembrar que a aproximação entre União Europeia e as nações da América do Sul, isoladamente, não irá gerar benefícios imediatos. É preciso que outras medidas venham a ser efetivamente implementadas, e com urgência.

A reforma da Previdência e o alívio na carga tributária, bem como a queda nos juros, são necessidades prementes de quem produz. Fatores que não podem ser colocados em segundo plano pelo governo brasileiro, principalmente quando mais de 13 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho.

Entretanto, é preciso ter cautela, como prega economista ouvido por este Diário. Para ele, resultados advindos do documento assinado durante o encontro das 20 maiores economias do mundo não vão chegar tão rapidamente, até porque, a indústria brasileira ainda não tem condições de competir em pé de igualdade com concorrentes internacionais. Mas não deixa de ser alento. Exceção em sequência de notícias negativas sempre dá esperança.