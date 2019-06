Após críticas, Preta Gil aparece topless e manda recado aos haters

29/06/2019 | 11:11



Preta Gil está de férias no México e curtindo bastante as praias da região. Entretanto, a cantora vem recebendo críticas e xingamentos simplesmente por exibir fotos de seu corpo em biquínis. Cansada das ofensas, Preta resolveu fazer um post bem direto na última sexta-feira, dia 28, em seu perfil no Instagram. Topless, a artista mandou o seguinte recado aos haters:

A vida é um sopro e eu vou ficar aqui me escondendo? Você realmente acha que eu devo me esconder, ter vergonha de quem sou? Sou livre, vencedora, batalhadora, eu quero mais é ser feliz! Meu corpo é consequência das minhas vivências e escolhas, e posso te afirmar que vivi muitas coisas lindas e outras não tão lindas, mas que me fizeram ser quem sou, uma mulher às vésperas de completar 45 anos de idade e extremamente realizada e grata à vida! Saia daí desse seu mundinho infeliz de julgamento e receba minha luz, abra seu coração e vá ser feliz como eu!

No final, ela ainda fez um desabafo em letras garrafais:

SIM, TENHO QUE FALAR SOBRE ISSO MUITAS VEZES, SIM. É CHATO? PARA MIM NÃO, MAS PARA VOCÊ QUE É GORDOFÓBICO E PRECONCEITUOSO TALVEZ SEJA! MAS QUE SACO, PRA QUÊ ELA PRECISA SE EXPOR? PORQUE ELA PODE!

Nos comentários da publicação, Preta ainda recebeu elogios de diversos famosos:

Maravilhosa! Você é f**a!, escreveu Giovanna Ewbank.

RAINHA, salientou Cleo Pires.

GOSTOSAAAAAAA!, elogiou Claudia Leitte.

Arrasou!!! A gente não TEM que ser ou fazer nada, mas a gente PODE ser e fazer o que a gente quiser!!!, concordou Mariana Xavier.

E você, o que achou?