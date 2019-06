OMC diz que houve apoio do G20 para ambiente forte de comércio e investimento

29/06/2019 | 10:44



O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, afirmou neste sábado que houve "forte apoio" dos líderes do G20 para um ambiente de comércio e investimento forte, previsível e estável e ressaltou que, na reunião de cúpula do grupo das 20 maiores economias do globo, houve apoio para que mudanças sejam feitas na instituição. "Os líderes reconheceram novamente a importância da OMC, reafirmando seu apoio à reforma necessária para que suas funções possam ser melhoradas", apontou.

Em comunicado divulgado nesta manhã (horário de Brasília), Azevêdo pontuou que os líderes do G20 também abordaram a "situação crítica" no sistema de solução de controvérsias da OMC e que eles concordaram que é necessário agir quanto ao funcionamento do sistema. "Eu saúdo essas mensagens importantes", escreveu o diretor-geral da organização. Para ele, o que foi apontado na reunião do G20 será "uma referência importante em nosso trabalho". Azevêdo disse, ainda, que está comprometido em trabalhar com todos os membros da OMC "para fazer todo o possível para alcançar o progresso".

Os líderes do G20 disseram que trabalharão construtivamente com outros membros da OMC e disseram reconhecer os papéis complementares dos acordos bilaterais e regionais de livre-comércio. Além disso, eles apontaram que trabalharão para garantir condições equitativas para promover um ambiente de negócios favorável.