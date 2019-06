Após vídeo misterioso, fonte próxima esclarece que Kylie Jenner não está grávida

29/06/2019 | 10:11



Como você viu, um vídeo feito durante a festa de aniversário de 35 anos de idade de Khloé Kardashian deu o que falar na internet! Nele, uma voz misteriosa grita Estou grávida! ao fundo, o que fez muita gente acreditar que a frase teria vindo da boca da irmã de Khloé, Kylie Jenner. A empresária de 21 anos de idade, que escondeu do público a gravidez de sua primeira filha, Stormi, vem sendo alvo de diversos rumores ultimamente; muitos deles envolvendo uma segunda gestação e o casamento com o rapper Travis Scott. Entretanto, pelo menos por enquanto, as notícias de que ela espera por um segundo filho são falsas.

Uma fonte próxima à Kylie contou ao site Page Six que a bilionária não está grávida.

- Não foi a Kylie [no vídeo], limitou-se a dizer o informante.

Por mais que a empresária não esteja grávida no momento, ela já manifestou a sua vontade de ter mais filhos. E vamos combinar que ela deve receber um incentivo da família: enquanto ela própria tem quatro irmãs, Kim Kardashian tem quatro filhos e Kourtney Kardashian, três filhos. Elas devem gostar de família grande, hein?