29/06/2019 | 07:27



O Canal Bis exibe neste sábado, 29, às 21h30, o documentário Nirvana: Classic Albums (Nevermind). Atração da faixa Arquivo Musical, o filme conta a história por trás da gravação do álbum Nevermind, do Nirvana, reunindo entrevistas com os envolvidos no trabalho, como músicos, produtores e engenheiros de som.

Em meio a isso, o espectador tem contato com a história da banda e procura esclarecer como ela continua a ser um nome importante na história do rock. Direção de Bob Smeaton.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.