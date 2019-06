29/06/2019 | 07:24



O documentário Pelé - Um Rei Desconhecido, que é dirigido por Ernesto Rodrigues, é uma das atrações do Canal Brasil deste sábado. Filme, que será exibido a partir das 14h, traz imagens raras de acervos estrangeiros, com registros valiosos do brasileiro dentro e fora de campo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.