29/06/2019 | 07:20



O músico Lulu Santos é o convidado do Música Boa ao Vivo, que vai ao ar na terça, 2, às 20h30, no Multishow, e, às 22h30, começa uma transmissão pelo Facebook e Twitter do canal.

Comandado por Iza, programa contará com performance do cantor, compositor e guitarrista, que tem quase 40 anos de carreira, somando mais de 25 álbuns lançados.

Será uma noite para lembrar seus grandes hits, além de mostrar faixas de Pra Sempre, seu mais recente trabalho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.